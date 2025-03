Autoridades Mexicanas Arrestadas por Secuestro y Asesinato, Dice Fiscalía de Oaxaca

Las autoridades mexicanas arrestaron a un comandante y a un investigador de la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca por su participación en varios secuestros y asesinatos, incluyendo el reciente asesinato y desmembramiento de ocho jóvenes que habían ido a la playa.

Esta semana, la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca anunció la detención de dos personas como parte de la investigación en curso. Si bien el breve comunicado oficial no identificó a los dos individuos, medios locales en México pudieron identificar y confirmar que se trataban del comandante Miguel A.C.G. y el agente Oscar A.G.V., mientras que el fiscal, Andrés M.O., también estaba siendo investigado por su participación en el caso.

Breitbart News Foundation informó anteriormente sobre el caso a principios de marzo, cuando las autoridades encontraron los restos desmembrados de ocho personas dentro y esparcidos alrededor de un vehículo a un costado de la carretera en un tramo que conecta los estados de Oaxaca y Puebla. En ese momento, medios locales identificaron a las víctimas como un grupo de nueve estudiantes del estado de Tlaxcala que habían viajado a la zona turística de Huatulco, Oaxaca. Una de los nueve estudiantes fue encontrada con vida por las autoridades.

Esta semana, las autoridades de Oaxaca afirmaron que las ocho víctimas asesinadas no eran simples estudiantes, sino que algunos de ellos habían viajado a la región para cometer diversos robos y atracos, informó Aristegui Online de México. Funcionarios gubernamentales afirmaron que los asesinatos estaban relacionados con una disputa entre organizaciones criminales rivales.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “L.P. Contreras” de la Ciudad de México.

Breitbart News Foundation es una organización independiente sin fines de lucro. Todo el contenido que crea está disponible para licencia sin costo para cualquier editor legítimo con una amplia audiencia y que acepte los términos de la licencia. Para obtener información sobre licencias, comuníquese con: licensing@breitbartnewsfoundation.com

The Breitbart News Foundation is an independent non-profit. All content created by it is available for licensing without charge to any legitimate publisher with a large audience and that agrees to the licensing terms. For licensing information, please contact us.