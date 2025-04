Agreden a Periodista que Exhibió Cámaras en Baño de CDMX

Una periodista mexicana fue atacada y le rompieron el equipo tras exhibir varias cámaras de video en el baño de mujeres de un popular centro comercial de la Ciudad de México.

La agresión ocurrió el viernes por la noche, cuando la periodista mexicana Stephanie Palacios regresó a una plaza comercial justo afuera de la estación de metro San Cosme, en la delegación Cuauhtémoc de la Ciudad de México, para grabar y fotografiar varias cámaras sobre las que había informado previamente.

A principios de esta semana, Palacios informó sobre las cámaras en el baño de mujeres de un popular centro comercial. En su reportaje, Palacios preguntó cómo podía la ciudad permitir dispositivos de grabación en los baños de mujeres y por qué no se habían tomado medidas para clausurarlos.

Sin embargo, la alcaldesa local, Alessandra Rojo de la Vega, se apresuró a desmentir la afirmación, diciendo que esos baños no estaban en su delegación y que el trabajo de Palacios era desinformación. Rojo de la Vega publicó fotografías de otro baño intentando distanciarse de la situación.

El viernes por la noche, Palacios y otro periodista acudieron al centro comercial para recopilar más pruebas en video y fotos para su reportaje. Sin embargo, una turba los rodeó rápidamente y comenzó a agredirlos. Una mujer con sobrepeso que encabezaba la turba intentó robarle el teléfono y el quipo a Palacios y los rompió.

Los periodistas llamaron al 911 y, aunque la policía acudió al lugar, no arrestaron a nadie ni se llevaron a la mujer que lideró la agresión para interrogarla.

Palacios tuvo que ser trasladada a un hospital local debido a las lesiones sufridas en la agresión. Ella es una de las muchas periodistas que se encuentran bajo un programa de protección para periodistas mexicano, tras haber sido previamente blanco de amenazas y ataques por su trabajo. Periodistas locales que hablaron con Breitbart News revelaron que las autoridades han estado intentando encubrir el caso por cuestiones políticas.

