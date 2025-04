Investigación Federal Revela Trafico de Petróleo Mexicano a USA Para Ocultar Origen

Poderosos grupos en México colaboraban con compañías petroleras estadounidenses para contrabandear miles de barriles de petróleo robado hacia el norte, para luego devolvérselo al sur de la frontera como parte de una compleja operación de lavado de activos. El caso está vinculado a múltiples redadas e incautaciones en ambos lados de la frontera que podrían sacudir a la élite política mexicana debido a las conexiones de los cárteles en estas operaciones.

La semana pasada, autoridades federales catearon una empresa petrolera en el sur de Texas como parte de una investigación en curso sobre la importación ilegal de cerca de 2,900 cargamentos de barriles de petróleo que generaron ganancias para la compañía Arroyo Terminals y sus propietarios de más de $300,000,000 de dolares. Documentos judiciales indican que la conspiración comenzó al menos en 2022 y que se utilizaban documentos falsos para hacer pasar los cargamentos de crudo como desechos petroleros. Antes de la redada, las autoridades de Utah arrestaron a cuatro miembros de la familia propietaria de Arroyo Terminals, quienes fueron acusados ​​de varios cargos de lavado de dinero, conspiración para lavar dinero, complicidad en el contrabando de mercancías y otros. El grupo fue trasladado al sur de Texas, donde comparecieron ante un juez de primera instancia, quien ordenó su detención sin fianza en espera de nuevas audiencias.

Si bien los registros judiciales estadounidenses no identifican un cártel ni una fuente para el robo de combustible, fuentes policiales en México apuntan a una operación de robo de combustible vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación, así como a facciones del Cártel del Golfo. Documentos judiciales revelaron que, como parte de la redada, las autoridades incautaron más de 80,000 barriles de petróleo.

Huachicol

El caso se produce en un momento en que el gobierno federal de México también ha iniciado una serie de medidas enérgicas contra el robo y el contrabando de combustible en su lado de la frontera. El 19 de marzo, las autoridades mexicanas anunciaron la incautación en Tampico de un buque llamado Challenge Procyon, que zarpó de Houston y transportaba más de 10 millones de litros de diésel. La incautación fue considerada una de las más grandes de su tipo.

El caso pone de relieve la práctica conocida como Huachicol Fiscal, término utilizado en México para referirse al contrabando de combustibles mediante el uso de documentos falsos para evadir las aduanas mexicanas. Generalmente, esta práctica implica el uso de tractocamiones para las operaciones de contrabando; sin embargo, investigaciones recientes apuntan también al uso de barcazas y buques. La práctica se basa en operaciones de robo de combustible por parte de cárteles, donde sicarios acceden a las líneas de combustible de la empresa estatal mexicana Pemex para llenar camiones de gasolina, diésel o petróleo crudo que se venden localmente con registros falsos o se blanquean en operaciones más complejas.

En México, los informes por Televisa sobre la redada en Texas vinculan la operación de contrabando de combustible con Roberto Blanco “Brown” Cantú y su empresa Mefra Fletes, con sede en Jalisco. El hermano de Blanco, Rigoberto Brown Cantú, se encuentra actualmente bajo custodia federal estadounidense por su presunta participación en una operación vinculada al Cártel del Golfo relacionada con la extorsión de viajeros internacionales.

Como ha informado Breitbart Texas, miembros de la élite política mexicana están estrechamente vinculados al robo de combustible. En 2021, sicarios en México asesinaron a Sergio Carmona Angulo, un magnate del robo de combustible que había financiado numerosas campañas para el partido gobernante MORENA, incluyendo a varios alcaldes, así como al actual gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal.

