Cárteles Mexicanos Usan Más Drones En Vez De Halcones

Los cárteles mexicanos están aumentando el uso de drones para reemplazar a los “halcones” o espias que monitorean la actividad de los agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense en la frontera. Según informes, los drones están reemplazando a los exploradores humanos, que frecuentemente eran menores de edad.

Los radios walkie-talkies, los teléfonos celulares y los binoculares, que alguna vez fueron herramientas cruciales para los vigías de bajo nivel de los cárteles, apostados en lugares estratégicos para espiar a las fuerzas militares, las fuerzas policiacas y los movimientos de cárteles rivales, están siendo reemplazados por drones. Los drones, que los cárteles pueden comprar a bajo precio en línea, se han convertido en el método preferido para espiar y guiar los movimientos de los cárteles después de que muchos de los vigías hayan sido identificados, localizados y detectados por cárteles rivales, quienes podrían detectar fácilmente a los delincuentes. Los miembros de cárteles rivales ahora están buscando a los presuntos vigías que merodean en las esquinas y en los bancos de los parques, enviando mensajes de texto a través de sus teléfonos. Se trata de una acusación automática contra los jóvenes desprevenidos si tienen la mala suerte de ser sorprendidos con un radio walkie-talkie.

Ser vigía de un cártel era típicamente un deporte juvenil, aparentemente benigno, considerado un trampolín hacia la vida del narcotráfico; sin embargo, los cárteles rivales ahora buscan activamente a los vigías, matándolos en el acto o secuestrándolos. Tras extraer cualquier información que pueda utilizarse como contrainteligencia para el cártel, es probable que se enfrenten a una muerte lenta y tortuosa.

Ya en 2008, varios informes sobre cárteles que utilizaban drones para sobrevolar patios de prisiones con el fin de contrabandear drogas y dejar contrabando, presumiblemente evolucionaron rápidamente a su uso para vigilar y monitorear movimientos. Los drones han sustituido a los jóvenes vigías, quienes son cada vez más difíciles de reclutar y rara vez se ven en zonas de alta actividad del cártel. La tecnología de los drones es de bajo riesgo y prácticamente ha sustituido a los halcones. Los cárteles han ampliado significativamente su uso, incluyendo el uso de explosivos para atacar a facciones rivales, personal militar y autoridades policiales.

Según un empresario residente en Guamúchil, Sinaloa, quien viaja con frecuencia a Culiacán, epicentro actual de la violencia de los cárteles, ya no ve a los que él llamaba “halcones” o “puntos”, como lo hizo hace unos meses. Dijo que los jóvenes eran fáciles de detectar porque no intentaban esconderse y parecían algo arrogantes en sus funciones. La fuente mencionó que cárteles rivales han atacado a los halcones, reduciendo significativamente su visibilidad en Sinaloa. Según algunos rumores, los reclutas para vigías ahora reciben entrenamiento cruzado para volar drones, una alternativa mucho menos peligrosa que ser atrapados in fraganti trabajando con el cártel local. Comentó que publican regularmente videos de drones en redes sociales promocionando sus actividades, pero añadió que los borra rápidamente. Cartel Chronicles le preguntó por qué, y respondió que hay muchos retenes de cárteles y que revisan tu teléfono para buscar evidencia de colaboración con el cártel rival. Explicó que cualquier infracción menor podría acarrearte un “tablazo”, donde los cárteles te sacan de tu vehículo y te obligan a poner las manos sobre el capó. Un miembro del cártel te golpeará varias veces con una tabla como advertencia. Aseguró que lo mejor es eliminar todos los videos que los cárteles puedan malinterpretar como una colaboración con el enemigo.

Las autoridades mexicanas incautan continuamente drones de diversos tamaños, desde pequeños, económicos y de uso personal que se pueden comprar por unos pocos cientos de dólares, hasta drones más sofisticados que apenas caben en la caja de una camioneta. La mayor capacidad de carga permite armamento más pesado, lo que aumenta su letalidad. Los esfuerzos para contrarrestar los drones no han tenido éxito hasta ahora. No está claro si Estados Unidos posee tecnología para combatir los drones de los cárteles o si tiene planes de ayudar a México en esta tarea. A principios de esta semana, el Comando Norte de USA informó que el destructor de misiles guiados USS Gravely de la Armada estadounidense estaba atracado en el puerto de Veracruz. Su misión es apoyar la seguridad fronteriza, combatir el narcotráfico y combatir la inmigración ilegal. El destructor llegó al Golfo de América para realizar tareas de seguridad nacional y garantizar la seguridad de los ciudadanos. Se informa que el USS Spruance también ha sido desplegado y patrullado a lo largo de la costa del Pacífico mexicano en aguas internacionales.

Muchos ciudadanos mexicanos están entusiasmados ante la perspectiva de una intervención estadounidense para desmantelar los cárteles, restablecer el orden y pacificar el país. Cartel Chronicles conversó con otro residente de Sonora, México, quien también expresó su entusiasmo por ver a soldados estadounidenses entrar en México. Afirma que la única manera de que la situación en México pueda comenzar a mejorar es con intervención externa. Según él, México es demasiado corrupto para mejorar. Según un informe reciente de CNN, la CIA está revisando su autoridad para usar fuerza letal contra los cárteles de la droga en México.

Nota del editor: Breitbart News Foundation viajó a México para reclutar periodistas ciudadanos dispuestos a arriesgar sus vidas y exponer a los cárteles que silencian a sus comunidades. Los escritores enfrentarían una muerte segura a manos de los diversos cárteles que operan en todo México si no usaran un seudónimo. Las Crónicas de Cárteles de Breitbart News Foundation se publican tanto en inglés como en su versión original en español. Este artículo fue escrito por “Diego Cervantes.”

The Breitbart News Foundation is an independent non-profit. All content created by it is available for licensing without charge to any legitimate publisher with a large audience and that agrees to the licensing terms. For licensing information, please contact us.