VIDEO: Sicarios Secuestran y Torturan a Pobladores, Gobierno Dice Que No Es Cierto

Pobladores en el estado mexicano de Guerrero han denunciado el secuestro masivo, tortura y la posible ejecución de aproximadamente 50 hombres a manos del Cartel de la Familia Michoacana. Los videos y fotografías de la region parecen mostrar gráficamente los horrores que los sicarios infligieron a los ejidatarios, sin embargo, funcionarios de gobierno afirman que no han habido quejas formales y no hay evidencia de crímenes en la zona.

Se alega que el secuestro masivo sucedió durante el fin de semana en la región de Tierra Caliente de Guerrero. En un video filtrado, un grupo de pistoleros presuntamente con La Familia Michoacana puede ser visto golpeando y torturando a los pobladores mientras se ríen y celebran.

La Familia Michoacana levanta 53 personas en 14 comunidades del Estado de Guerrero y los asesina en 48 horas, las víctimas son originarios del Municipio de Coyuca de Catalan @IldefonsoOrtiz pic.twitter.com/REVwGrhvRY — Unidad De Inteligencia Ciudadana (@UnidadDeInteli1) September 8, 2019

Una serie de fotografías filtradas de la tortura muestran a varios hombres que están siendo brutalizados por pistoleros del cartel.

Otras fotografías muestran a varios hombres en la caja de una camioneta; los hombres parecen haber fallecido como resultado de la tortura. Los ejidatarios locales señalan a los policías locales que trabajan con los cárteles de la droga y otros funcionarios estatales como los que permiten a la organización criminal operar con impunidad.

Pocos días después del secuestro masivo, Roberto Álvarez Heredia, un portavoz del Estado de Guerrero, habló con Televisa de México y afirmó que la información no era cierta. Los funcionarios estatales afirmaron que no había evidencia que apuntara a los eventos que sucedieron en Guerrero o en los últimos días. Los comentarios fueron seguidos pronto por una serie de declaraciones públicas del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, quien afirmó que los eventos representados en los videos no pueden ser confirmados.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por Jose Luis Lara uno de los antiguos líderes que ayudo a fundar el movimiento de Autodefensas en Michoacán.