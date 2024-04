EXCLUSIVA: Narco Mando Tras Secuestro Masivo en Nuevo León – Desenmascarado

La organización criminal terrorista conocida como Cartel Del Noreste, facción de Los Zetas, está detrás de los secuestros masivos de víctimas en un estado fronterizo mexicano, fuentes revelaron a Breitbart Texas. Sin embargo, en lugar de limitarse a personas que tienen nexos o deudas con el tráfico, el cartel ha tomado familias enteras. Los secuestros masivos son llevados acabo por un sanguinario mando del CDN-Los Zetas quien se lleva a las víctimas a Nuevo Laredo fuentes federales estadounidenses operando en México revelaron.

En los últimos días, sicarios en varias camionetas se dirigieron desde la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo a municipios de Salinas Victoria y Ciénega de Flores en Nuevo León; los sicarios secuestraron al menos a 30 víctimas en un lapso de días. Los secuestros comenzaron el 21 de marzo en Ciénega de Flores y los pistoleros regresaron la madrugada del 24 de marzo cuando irrumpieron en varias viviendas y se llevaron a más de una docena de víctimas.

Los secuestros continuaron el 27 de marzo en Salinas Victoria, donde hombres armados llegaron a cinco casas distintas y secuestraron a 14 víctimas, incluidos seis niños pequeños. Luego las víctimas fueron llevadas a Nuevo Laredo bajo órdenes del cartel.

Posteriormente, pistoleros del CDN liberaron a siete víctimas que habían sido secuestradas en la Ciénega de Flores, mientras que seis siguen desaparecidas. En el caso de Salinas Victoria, la mayoría de las víctimas han sido liberadas. Los hombres armados también liberaron a tres víctimas, incluidos dos niños pequeños, que se habían llevado junto con otras tres personas de otra comunidad cercana.

El tema ha despertado la atención nacional en México, mientras funcionarios del gobierno federal intentan minimizar el caso y han estado desplegando fuerzas militares y otros recursos en el norte.

Breitbart Texas se reunió con fuentes policiales estadounidenses que operan en el norte de México, quienes revelaron que el caso no es el primero de su tipo y que el CDN-Los Zetas ha estado detrás de casos recientes similares que no han recibido atención de los medios.

Los secuestros están a cargo de una célula liderada por Vladimir “El Catracho” Funes, de 35 años, quien tiene su base en Nuevo Laredo. La célula detrás de los secuestros se llama Los Catrachos. La fuente policial estadounidense reveló y agregó que El Catracho opera bajo las órdenes de Ricardo “El R1” González Sauceda, comandante del CDN-Los Zetas, quien a su vez responde al actual líder del CDN-Los Zetas, Juan “El Juanito” Cisneros. Treviño.

Los Catrachos se han enfocado en llevarse a algunos individuos que se cree son consumidores y que podrían deber dinero o tener otros vínculos con el cártel en pueblos de la parte norte de Nuevo León. Los pistoleros se han estado moviendo en su territorio en convoyes de varios vehículos con facilidad, sin embargo, en sus operaciones el cártel se ha llevado a familias enteras, lo que recientemente ha provocado la indignación y la atención de los medios de comunicación en México. Según una fuente policial estadounidense, esta es la razón por la que algunas de las víctimas han sido liberadas por el cartel.

Ildefonso Ortiz is an award-winning journalist with Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Brandon Darby and senior Breitbart management. You can follow him on Twitter and on Facebook. He can be contacted at Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby is the managing director and editor-in-chief of Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Ildefonso Ortiz and senior Breitbart management. Follow him on Twitter and Facebook. He can be contacted at bdarby@breitbart.com.