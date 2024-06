EXCLUSIVA: Soldado Estadounidense Detenido en Mexico Haciendo Explosivos Para El CDG

Las autoridades mexicanas arrestaron a un exsoldado estadounidense que había estado fabricando explosivos para el Cartel del Golfo justo al sur de la frontera con Texas. El arresto se había mantenido en gran medida en secreto mientras las autoridades federales desarrollaban el caso en su contra y lo vinculaban a proceso; ya que se le acusa de fabricar minas y otros artefactos explosivos.

Breitbart Texas ha confirmado con fuentes de la Fiscalía General de la Republica en México que en mayo un grupo de agentes federales arrestaron a William Louis Anhert en Río Bravo, Tamaulipas, durante una redada en un campamento utilizado por la facción Escorpiones del Cartel del Golfo. Durante esa redada, las autoridades arrestaron a varios sicarios del Cártel del Golfo y confiscaron varios artefactos y componentes explosivos.

Casi inmediatamente después del arresto, las autoridades mexicanas llevaron a Anhert a la Ciudad de México, donde ha estado detenido esperando su juicio por varios cargos federales relacionados con las leyes mexicanas sobre armas y explosivos. Según las autoridades mexicanas, Anhert es un veterano militar estadounidense, sin embargo no se dieron a conocer detalles de su carrera militar. Anhert, ciudadano estadounidense, es buscado en Colorado y Arizona por delitos sexuales.

El arresto de Anhert se produce semanas después de que, como informó de forma exclusiva Breitbart Texas, la facción Escorpiones del Cartel del Golfo comenzara a utilizar minas terrestres y artefactos explosivos improvisados ​​a lo largo de varios caminos de terracería en el norte de Tamaulipas. El uso de estos dispositivos se produce mientras la facción Escorpiones del Cartel del Golfo ha estado librando una feroz guerra territorial con una facción rival de Reynosa llamada Metros.

Después de intentar inicialmente negar o suprimir la información sobre las minas terrestres, los funcionarios del gobierno se vieron obligados a admitir que miembros del crimen organizado las habían desplegado en la parte norte del estado, informó Breitbart Texas.

A pesar de las afirmaciones del gobierno de Tamaulipas de que el estado está seguro y casi libre de criminalidad, la guerra territorial dentro del Cartel del Golfo ha dado lugar a numerosos tiroteos, secuestros y asesinatos.

Ildefonso Ortiz is an award-winning journalist with Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Brandon Darby and senior Breitbart management. You can follow him on Twitter and on Facebook. He can be contacted at Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby is the managing director and editor-in-chief of Breitbart Texas. He co-founded Breitbart Texas’ Cartel Chronicles project with Ildefonso Ortiz and senior Breitbart management. Follow him on Twitter and Facebook. He can be contacted at bdarby@breitbart.com.