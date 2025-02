Cartel Del Golfo Mata a Mujer y Niños Dormidos Durante Balacera en Mexico Cerca de La Frontera

Sicarios de la organización terrorista conocida como el Cártel del Golfo mataron a una mujer y a sus dos nietos pequeños mientras dormían dentro de su casa en la ciudad fronteriza de Reynosa. Los pistoleros se enfrentaban con un grupo de rivales y aparentemente dispararon contra varias casas.

El caso tuvo lugar el lunes poco después de la medianoche, cuando las autoridades respondieron a las secuelas de un tiroteo entre pistoleros| rivales en el vecindario de Cañada en Reynosa.

Cuando llegaron las autoridades, encontraron una camioneta VW negra con agujeros de bala y manchas de sangre. Mientras las autoridades revisaban el vehículo, vecinos pidieron ayuda gritando que varias personas habían recibido disparos en un apartamento cercano, según reveló un reporte policial de los hechos proporcionado a Breitbart Texas. El vehículo había sido denunciado previamente como robado en Texas.

Las autoridades entraron a la casa y encontraron a una mujer de 43 años que había muerto por varias heridas de bala. Las autoridades también encontraron a su hija de 25 años y a los dos hijos de esa mujer, de 5 y 3 años, que tenían heridas de bala.

El personal de emergencia llevó a los tres a un hospital local, sin embargo, los niños murieron poco después a causa de sus heridas. La mujer permanece en estado grave en un hospital local.

Cerca de la casa, las autoridades encontraron el cuerpo de un pistolero que también tenía múltiples heridas de bala. Las autoridades no pudieron encontrar a los demás sicarios.

Si bien las autoridades están en las primeras etapas de la investigación, revelaron que los sicarios se enfrentaron en el área y se cree que la familia inocente fue alcanzada por disparos perdidos.

El tiroteo fatal se produce cuando dos facciones principales dentro de la organización terrorista conocida como el Cártel del Golfo han estado librando una feroz guerra territorial por el control de las lucrativas rutas de tráfico de drogas y personas. Como ha informado Breitbart Texas, ambas facciones no solo han estado utilizando armas de alto poder y vehículos blindados, sino que también han comenzado a utilizar tácticas terroristas que incluyen el uso de explosivos, minas terrestres e incluso drones para lanzar IED. El uso indiscriminado de explosivos por parte del Cártel del Golfo ya se ha cobrado la vida de un residente de Texas y ha matado y herido a varios ciudadanos mexicanos.

Nota Editorial: Breitbart Texas viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart Texas’ Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.C. Sanchez” de Tamaulipas.

