Oficial de GN de México Declarado Culpable de Robo de Vehículos en Texas

Un miembro de la Guardia Nacional de México se declaró culpable de usar su posición para ayudar a una red de robo de autos que suministraba vehículos al Cártel del Golfo en México.

El viernes por la mañana, Luis Enrique Guzmán Pablo compareció ante la jueza magistrada de los Estados Unidos, Nadia Medrano, donde se declaró culpable de un cargo de conspiración para defraudar a los Estados Unidos. Se espera que sea sentenciado en una fecha posterior. Guzmán había estado bajo custodia federal desde su arresto en julio de 2024.

Según una denuncia penal basada en una investigación de Homeland Security Investigations, Guzmán, elemento de la Guarda Nacional de México estaba asignado para realizar inspecciones de viajeros en el lado mexicano del Puente Internacional de Veteranos en Brownsville y dejaba pasar los vehículos robados para sus asociados. Guzmán recibía $ 150 dólares por cada vehículo robado que pasara por su área de inspección y afirmó que dejaba pasar entre cinco y seis vehículos por día. El hombre dijo a los investigadores que había estado coordinando el cruce de vehículos con dos hombres que lo contrataron.

Durante la investigación, las autoridades pudieron encontrar fotografías de vehículos robados en el teléfono de Guzmán que usaría para identificar qué vehículos vigilar y permitir que cruzaran.

En el momento de la conspiración, la ciudad de Brownsville y varias otras ciudades en el Valle del Río Grande experimentaron un aumento exponencial en el robo de vehículos que luego se cruzaron a México a pedido del Cártel del Golfo. Como Breitbart Texas ha informado, debido a una serie de guerras territoriales en curso, el Cártel del Golfo ha estado usando camionetas de cuatro puertas para mover a sus pistoleros para esos tiroteos.

El aumento en el robo de vehículos plagó a Brownsville y otras ciudades hasta el punto de que los algunos robos se llevaron a cabo a punta de pistola. En los estacionamientos de restaurantes populares y centros comerciales, informó Breitbart Texas.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

