Encuentran Cuerpos Desmembrados en Campo de Exterminio Cerca de Reynosa

Una investigación en un rancho al sur de la frontera con Texas ha desenterrado seis torsos humanos en lo que se cree fue otro campo de exterminio utilizado por el Cártel del Golfo.

El descubrimiento ocurrió este fin de semana cuando miembros de los colectivos de búsqueda Lazos Unidos por Encontrarlos y Buscando Tus Pasos realizaron una búsqueda en una propiedad al sureste de Reynosa llamada Rancho La Rosita.

“En la frontera, es uno de los lugares con mayor desaparición de personas,” declaró Elvira Ramírez, portavoz de Buscando Tus Pasos.

El grupo respondió a las llamadas de auxilio de una mujer que buscaba a un ser querido y pudieron dar con un área aproximada donde podrían estar sus restos. Se dirigieron a la zona, que era un rancho abandonado, y tan pronto como comenzaron la búsqueda, percibieron un olor familiar.

“Sabíamos que había algo ahí”, dijo Ramírez. Documentaron el lugar para las autoridades, quienes determinaron que se trataba de una fosa poco profunda con varios restos desmembrados. “Seguimos buscando y encontramos varios fragmentos carbonizados”.

El grupo se coordinó con la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, quienes obtuvieron una orden de cateo y fueron las autoridades las que comenzaron a recolectar los restos humanos y a registrar la propiedad.

“Se siguen encontrando más extremidades”, dijo Ramírez. “Se encontró herramientas. Creemos que en ese lugar hacían cosas a los cuerpos.”

Hasta el momento, las autoridades han recuperado seis torsos, otras extremidades cercenadas, mechones de cabello y algo de ropa vieja. Los cuerpos parecen haber sido enterrados pocos días antes de que el grupo los descubriera.

Los miembros de los grupos de búsqueda no buscan señalar ni perseguir a nadie, dijo. El propósito de los grupos es brindar respuestas a los miles de familias en todo México que han perdido a un ser querido y se aferran a la esperanza de encontrarlo con vida o, al menos, brindarles respuestas y apoyo

Por esas áreas hay bombas, en las brechas,” dijo Ramírez. “Venimos con el Jesús en la boca.” Como informó Breitbart Texas, varias facciones del Cártel del Golfo han estado colocando minas terrestres y dispositivos similares a lo largo de diversos caminos de terracería como parte de sus tácticas para intentar mantener a raya a sus rivales. Estas tácticas ya han herido o matado a varias víctimas inocentes.

Los grupos de búsqueda han trabajado estrictamente de forma voluntaria y están listos para iniciar sus búsquedas en cualquier momento.

“Hay muchas familias que tienen este dolor y no saben cómo actuar.”, dijo Ramírez. “Sabemos que hay muchos hermanos es Estados Unidos que tienen a un ser querido desaparecido y no pueden viajar o no saben qué hacer, con mucho gusto podemos ayudar”.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas.

