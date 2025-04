Mando de Los Zetas Detenido en Tamaulipas Paso Tiempo Escondido en Texas

Un mando de Los Zetas, recientemente capturado, pasó poco más de un año en el sur de Texas, ocultándose de sus rivales, antes de regresar a México y desatar una ola violencia extrema en la región. A este miembro del cártel se le atribuye la autoría intelectual de un ataque a gran escala que causó la muerte de dos soldados mexicanos y un policía, además de heridas a otras ocho personas, en respuesta al arresto de su esposa.

Esta semana, las autoridades mexicanas anunciaron el arresto de Jorge Luis “El Flaco o Gonzo” Chávez Hernández, líder regional de Los Zetas Vieja Escuela en San Fernando, Tamaulipas. El arresto se produjo durante una redada a medianoche donde las autoridades sorprendieron a El Flaco, quien no pudo defenderse ni intentar escapar. Tras su captura, las autoridades lo trasladaron a Reynosa para futuras audiencias judiciales.

Las autoridades de Tamaulipas buscaban a El Flaco por su presunto papel como principal instigador de la violencia y lo habían incluido entre sus criminales más buscados, ofreciendo 50,000 dólares por su captura. Sin embargo, se espera que el caso pase por completo a las autoridades federales en unos días.

Escape a Texas

Chávez Hernández había sido miembro durante mucho tiempo de la facción Escorpiones del Cártel del Golfo y controlaba ciertos municipios del centro del estado. Sin embargo, en 2017, tuvo un altercado con los líderes y se vio obligado a huir. Fuentes policiales en México revelaron a Breitbart Texas que, para evitar ser asesinado, El Flaco cruzó al sur de Texas, donde pasó poco más de un año manteniendo un perfil bajo mientras buscaba nuevas alianzas para recuperar su posición.

Entre 2018 y 2019, El Flaco regresó a Tamaulipas, donde se unió al grupo Panteras, bajo el mando de Pablo Misael “Pantera24” Ramos Lar, quien pertenecía a la facción de Reynosa (Metros) del Cártel del Golfo y controlaba el centro de Tamaulipas, incluyendo Soto La Marina y Abasolo.

Mientras trabajaba con Pantera 24, Chávez Hernández estableció una alianza con el grupo Zetas Vieja Escuela de San Fernando. Poco después, los Metros y la ZVE unieron fuerzas con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta alianza desencadenó una larga guerra con los Escorpiones, que continúa hasta la fecha.

Emboscada

En abril de 2023, los Escorpiones realizaron un gran avance para intentar recuperar el centro de Tamaulipas, pero se encontraron con una fuerte resistencia, ya que los hombres de El Flaco contaban con un amplio apoyo de la ZVE, los Metros y el CJNG. Los combates pronto se extendieron a diversas partes de Tamaulipas y continúan hasta la fecha con una intensidad sin precedentes. Debido al uso generalizado de vehículos blindados, ambos bandos han recurrido al uso de explosivos y minas terrestres, e incluso han utilizado drones para lanzar explosivos contra sus rivales.

La ferocidad de El Flaco acaparó titulares locales en agosto de 2024 cuando preparó una compleja emboscada en Abasolo, Tamaulipas, donde mató a dos soldados y a un policía estatal en un ataque que hirió a otros ocho. El ataque ocurrió poco después de que las autoridades arrestaran a su esposa, Diana Laura Orozco, por cargos de posesión de armas.

Para dicha emboscada, El Flaco cortó la electricidad de la ciudad y utilizó varios vehículos blindados. Como informó Breitbart Texas en ese momento, las fuerzas de la Policía Estatal de Tamaulipas no pudieron conseguir refuerzos a tiempo debido a la escasez de combustible causada por los recortes gubernamentales.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “Francisco Morales”, “J.C Sanchez”, y por “J.A. Espinoza” de Tamaulipas.

