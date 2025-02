EXCLUSIVA: Autoridades Mexicanas Arrestan a Fugitivo Texano Acusado de Narcotráfico

Las autoridades de México arrestaron a un fugitivo que era el líder de una organización familiar de narcotráfico que trabajaba con varios cárteles que desde principios de la década de 2000 establecieron rutas desde Guatemala hasta la frontera con Texas. El fugitivo se escondía en un lujoso vecindario en el estado fronterizo de Nuevo León.

Gilberto Villarreal Arelis, el líder de la organización de narcotráfico Los Piojos, había logrado mantener un perfil bajo en el lujoso suburbio de San Pedro hasta la semana pasada, cuando detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) de Nuevo León junto con la Guardia Nacional de México y otras fuerzas federales lo arrestaron. Si bien no enfrenta cargos en México, Villarreal Arelis tiene varias órdenes de arresto pendientes por parte del Distrito Oeste de Texas por varios cargos de narcotráfico y lavado de dinero. Al momento de la detención, Villarreal Arelis intentó escapar, lo que llevó a las autoridades a una persecución a alta velocidad que se trasladó del norte del área metropolitana de Monterrey, casi hasta la frontera con Tamaulipas.

Villarreal Arelis, junto con varios de sus hermanos y familiares dirigían una poderosa organización de narcotráfico conocida como Los Piojos con sede en Díaz Ordas y en el área de McAllen-Mission en el lado texano. El grupo conocido como Los Piojos trabajó tanto con el Cártel del Golfo como luego con Los Zetas moviendo grandes cantidades de cocaína, reveló información del Departamento de Justicia de Estados Unidos. El grupo mantenía varias casas de seguridad en McAllen donde almacenaban la cocaína antes de trasladarla a San Antonio, Houston, Dallas, Nueva York, Chicago, Atlanta, Oklahoma, Carolina del Norte y Florida.

Como parte de una operación de lavado de dinero a gran escala, Los Piojos utilizaban varias empresas que realizaban proyectos inmobiliarios y de desarrollo de tierras en todo Texas. Además, los fiscales federales revelaron que el grupo también compró y mantuvo más de 50 caballos cuarto de milla. Como parte del caso de conspiración, las autoridades ya han condenado a 14 personas y varias empresas, sin embargo, Villarreal Arelis había logrado evadir su captura durante años.

Aún no está claro cuándo las autoridades estadounidenses podrán llevar a cabo la extradición de Villarreal Arelis.

Ildefonso Ortiz es un galardonado periodista de Breitbart News Foundation. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Brando Darby y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y en Facebook. Lo puedes contactar en Iortiz@breitbart.com.

Brandon Darby es el director general y editor en jefe de Breitbart Texas. El es un cofundador del proyecto Cartel Chronicles de Breitbart News Foundation junto con Ildefonso Ortiz y la dirección ejecutiva de Breitbart. Puedes seguirlo en Twitter y Facebook. Lo puedes contactar en bdarby@breitbart.com.

The Breitbart News Foundation is an independent non-profit. All content created by it is available for licensing without charge to any legitimate publisher with a large audience and that agrees to the licensing terms. For licensing information, please contact: licensing@breitbartnewsfoundation.com