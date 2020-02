Consulado Estadounidense Manda Aviso Tras Ataque Con Granada en Matamoros

MATAMOROS, Tamaulipas – El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia a los viajeros que visitan la ciudad fronteriza de Matamoros luego de que un grupo de hombres armados arrojara una granada contra el edificio municipal de la ciudad. La advertencia también llega pocos días después de que unos sicarios dispararon contra un edificio militar mexicano cercano.

La advertencia de seguridad aconseja a los empleados del consulado de que no asistan a eventos públicos y reuniones y que extremen precauciones. La advertencia llega en un momento en que la ciudad fronteriza se está preparando para organizar una serie de eventos binacionales con su vecino del norte de Brownsville como parte de la celebración de los Charro Days.

#Matamoros, #Mexico: At approximately 1:30 AM on February 23, an unexploded hand grenade was found in the vicinity of Matamoros City Hall, one mile south of the U.S. Consulate. U.S. government personnel are advised against attending public events and gatherings. pic.twitter.com/AQClE0ykep

— Travel – State Dept (@TravelGov) February 23, 2020