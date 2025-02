Sicarios Lanzan Granada Afuera de Edificio Policial en Acapulco y Matan a Dos

Las autoridades de la ciudad turística de Acapulco confirmaron que hombres armados lanzaron una granada a un edificio de policía matando a dos personas.

El ataque tuvo lugar el viernes por la mañana afuera de la sede del edificio de la Secretaría de Seguridad Pública de Acapulco poco después de las 5 a.m., según reveló la información de la Fiscalía General del Estado de Guerrero.

Los detalles del ataque siguen sin estar claros, pero las autoridades encontraron los cuerpos de un hombre y una mujer que se cree que viajaban en motocicleta por la calle cuando se produjo la explosión. Se cree que la explosión provino de una mochila que fue dejada afuera de una tienda de conveniencia al otro lado de la calle del edificio de policía.

Una segunda teoría publicada por Proceso de México apunta a que las dos víctimas eran los que traían la granada que exploto antes de tiempo. La otrora pacífica zona turística de Acapulco ha experimentado un dramático aumento de la violencia en los últimos años a medida que los cárteles de la droga rivales, como La Familia Michoacana, el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa y otros, han estado luchando por el control de las lucrativas rutas de producción y tráfico de drogas de Guerrero, así como del mercado local de drogas en Acapulco.

Como ha informado Breitbart Texas, los pistoleros de varios carteles tienen un historial de uso de granadas y explosivos en ataques indiscriminados en el estado de Guerrero.

-En julio de 2024, hombres armados utilizaron drones para lanzar tres artefactos explosivos contra un edificio policial Acapulco. Ese ataque se produjo pocos días después de que los pistoleros arrojaran 9 cuerpos desmembrados por la ciudad junto a varios carteles con mensajes amenazantes.

-En agosto de 2024, los pistoleros volvieron a utilizar drones para lanzar explosivos fuera de otro edificio policial y cerca del penal de Acapulco.

-En septiembre de 2023, un grupo de pistoleros arrojó bombas molotov a una multitud en el Zócalo. El ataque dejó cuatro víctimas inocentes heridas.

-En abril de 2019, un grupo de hombres armados detonó un coche bomba en una comunidad rural en las afueras de Acapulco. El ataque tuvo lugar fuera de la sede de una fuerza policial comunitaria local, informó Breitbart Texas en ese momento.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “L.P. Contreras” de la Ciudad de México.

The Breitbart News Foundation is an independent non-profit. All content created by it is available for licensing without charge to any legitimate publisher with a large audience and that agrees to the licensing terms. For licensing information, please contact: licensing@breitbartnewsfoundation.com