CDG Mata a Chofer de Autobús En Ciudad Fronteriza Durante Tiroteo

La organización terrorista conocida como el Cártel del Golfo ha vuelto a matar a una víctima inocente que quedó atrapada en medio de un tiroteo. El tiroteo fatal se produce pocos días después de que otros terroristas del Cártel del Golfo dispararan y mataran a una mujer y a sus dos nietos pequeños mientras dormían dentro de su casa mientras que afuera pistoleros rivales se estaban enfrentando.

El tiroteo más reciente tuvo lugar la madrugada del miércoles cuando Uriel Picaso conducía un autobús comercial utilizado para trasladar personal a plantas de manufactura en Reynosa. Picaso, un chofer de Citi-Senda, estaba recogiendo a trabajadores de una fábrica en la comunidad rural conocida como Palo Blanco cuando de repente se vio atrapado en medio de un tiroteo entre pistoleros.

El conductor detuvo el autobús y trató de protegerse, sin embargo, una bala lo alcanzó en la cara y lo mató instantáneamente. Una vez que terminó el tiroteo, las autoridades mexicanas respondieron al lugar para recoger el cuerpo de la víctima y documentar el caso.

El área donde ocurrió el tiroteo se encuentra entre las ciudades de Reynosa y Río Bravo, una región que ha visto un aumento dramático en la violencia a medida que dos facciones rivales del Cártel del Golfo luchan por el control de las lucrativas rutas de tráfico de drogas y personas. Desde el comienzo de la guerra territorial, el gobierno federal y estatal de México se ha negado a abordar eficazmente la violencia y simplemente ha tratado de minimizar la información sobre las matanzas y difundir estadísticas delictivas trucadas afirmando continuamente que la región es segura.

El asesinato de Picaso se produce pocos días después de que Breitbart News Foundation informara que un enfrentamiento entre pistoleros rivales mató a una mujer y sus dos nietos que dormían dentro de su casa en la ciudad fronteriza de Reynosa. Las víctimas parecen haber sido alcanzadas por balas perdidas de los disparos indiscriminados de los pistoleros del cártel.

Las mismas facciones terroristas en guerra del Cártel del Golfo han sido responsables de plantar docenas de minas terrestres improvisadas a lo largo de los caminos rurales que rodean Reynosa y Río Bravo. Este uso indiscriminado de explosivos ya ha matado a varias víctimas inocentes, incluido un ciudadano estadounidense, y ha herido a varias otras, informó Breitbart News Foundation.

Nota Editorial: Breitbart News Foundation viajó a la Ciudad de México y los estados Mexicanos de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León para reclutar a ciudadanos periodistas dispuestos a arriesgar sus vidas para exhibir a los carteles que amordazan a sus comunidades. Los escritores recibirían una muerte segura a manos de los carteles que operan en esas áreas incluyendo a el Cartel Del Golfo y Los Zetas si no usaran un seudónimo. Breitbart News Foundation’s Las Crónicas De Carteles serán publicadas tanto en inglés como en su contenido original de Español. Este artículo fue escrito por “J.C. Sanchez”, “Francisco Morales” and “J.A. Espinoza” from Tamaulipas.

