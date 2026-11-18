MIAMI, Nov. 18 (UPI) — James Cook, Jahmyr Gibbs and D’Andre Swift lead my Top-50 fantasy football running back rankings for Week 11.
Chuba Hubbard and Christian McCaffrey also are inside the Top 5 of my rankings, which are listed below. Emmett Johnson, Jaylen Warren, Javonte Williams, Derrick Henry and Tony Pollard are inside my Top 10.
Players from the Atlanta Falcons, Cleveland Browns, Green Bay Packers, Los Angeles Rams, New England Patriots and Seattle Seahawks, who are on bye, should be benched — or dropped in some cases.
My Week 11 waiver wire/free agent targets can be found here. My Week 11 wide receiver rankings also are available.
Week 11 running back rankings
1. James Cook, Buffalo Bills vs. MIA
2. Jahmyr Gibbs, Detroit Lions vs. TB
3. D’Andre Swift, Chicago Bears vs. NO
4. Chuba Hubbard, Carolina Panthers vs. BAL
5. Christian McCaffrey, San Francisco 49ers vs. MIN
6. Emmett Johnson, Kansas City Chiefs vs. ARI
7. Jaylen Warren, Pittsburgh Steelers at PHI
8. Javonte Williams, Dallas Cowboys vs. TEN
9. Derrick Henry, Baltimore Ravens at CAR
10. Tony Pollard, Tennessee Titans at DAL
11. Jonah Coleman, Denver Broncos vs. LV
12. Bhayshul Tuten, Jacksonville Jaguars at NYG
13. Cam Skattebo, New York Giants vs. JAX
14. Chase Brown, Cincinnati Bengals at WAS
15. Saquon Barkley, Philadelphia Eagles vs. PIT
16. Omarion Hampton, Los Angeles Chargers vs. NYJ
17. David Montgomery, Houston Texans vs. IND
18. Jonathan Taylor, Indianapolis Colts at HOU
19. Bucky Irving, Tampa Bay Buccaneers at DET
20. Ollie Gordon II, Miami Dolphins at BUF
21. Ashton Jeanty, Las Vegas Raiders at DEN
22. Jordan Mason, Minnesota Vikings vs. SF
23. Breece Hall, New York Jets at LAC
24. Kyle Monangai, Chicago Bears vs. NO
25. Braelon Allen, New York Jets at LAC
26. Rico Dowdle, Pittsburgh Steelers at PHI
27. Rachaad White, Washington Commanders vs. CIN
28. Kaelon Black, San Francisco 49ers vs. MIN
29. Bam Knight, Arizona Cardinals at KC
30. Aaron Jones, Minnesota Vikings vs. SF
31. Travis Etienne, New Orleans Saints at CHI
32. Justice Hill, Baltimore Ravens at CAR
33. Alvin Kamara, New Orleans Saints at CHI
34. Tyjae Spears, Tennessee Titans at DAL
35. Tyler Allgeier, Arizona Cardinals at KC
36. Seth McGowan, Indianapolis Colts at HOU
37. Kenneth Gainwell, Tampa Bay Buccaneers at DET
38. Chris Rodriguez, Jacksonville Jaguars at NYG
39. Jacory Croskey-Merritt, Washington Commanders vs. CIN
40. Mike Washington Jr., Las Vegas Raiders at DEN
41. Samaje Perine, Cincinnati Bengals at WAS
42. Emari Demercado, Houston Texans vs. IND
43. J.K. Dobbins, Denver Broncos vs. LV
44. Kimani Vidal, Los Angeles Chargers vs. NYJ
45. Keaton Mitchell, Los Angeles Chargers vs. NYJ
46. Austin Ekeler, Washington Commanders vs. CIN
47. Audric Estime, New Orleans Saints at CHI
48. Devin Singletary, New York Giants vs. JAX
49. Ty Johnson, Buffalo Bills vs. MIA
50. Elijah Mitchell, Philadelphia Eagles vs. PIT
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